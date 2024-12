Netanjahu dodał, że obalenie Asada "stwarza wielkie szanse", ale wiąże się również z "poważnymi zagrożeniami". Premier podkreślił, że Izrael podejmuje działania przeciwko "możliwym niebezpieczeństwom". Izraelski przywódca zaznaczył, że państwo nie pozwoli na to, by "jakiekolwiek wrogie siły" ustanowiły swoją obecność w pobliżu jego granic.

Potwierdził wcześniejszą informację wojska, że armia zajęła strefę buforową na Wzgórzach Golan. Większość leżących na południu Syrii Wzgórz Golan została zdobyta przez Izrael podczas wojny sześciodniowej w 1967 r., a następnie zaanektowana w 1981 r. Większość państw świata uznaje ten obszar za terytorium Syrii okupowane przez Izrael. Tereny pod kontrolą Izraela i Syrii oddziela nadzorowana przez ONZ strefa buforowa.

W ostatnich dniach Izrael wzmocnił również obecność wojskową na samych Wzgórzach Golan. W niedzielę pojawiły się doniesienia o przypisywanych Izraelowi nalotach na dzielnicę Damaszku Mezze i bazę lotniczą Chalchala na południu kraju. Władze w Jerozolimie nie skomentowały tych uderzeń. W zaatakowanej bazie składowano dużą liczbę pocisków i rakiet - przekazała agencja Reutera, zaznaczając, że według źródeł Izrael nie chciał dopuścić do przejęcia tego arsenału przez "radykalne ugrupowania".

Upadek Asada

Asad przez 24 lata w autorytarny sposób rządził Syrią. W 2011 r. wybuchła przeciwko niemu rebelia, która przekształciła się w wieloletnią wojnę domową. Prezydentowi udało się utrzymać kontrolę nad większością kraju w dużej mierze dzięki pomocy Iranu i Rosji.

Wspierające Asada bojówki należą do tzw. osi oporu. To działająca na Bliskim Wschodzie sieć wspieranych przez Iran organizacji zbrojnych, które łączy wrogość wobec Izraela i Zachodu. Do grupy zaliczany jest też m.in. libański Hezbollah, palestyński Hamas, jemeńscy rebelianci Huti czy koalicja szyickich bojówek w Iraku.

"Stanowcze działania przeciwko Hezbollahowi i Iranowi"

Władze Iranu wielokrotnie wzywały do zniszczenia państwa izraelskiego. Rząd w Jerozolimie uznaje reżim w Teheranie za swojego głównego wroga, który chce zagrozić Izraelowi poprzez działania członków osi oporu, określanej przez Netanjahu jako oś terroru.

Hamas 7 października 2023 r. napadł na Izrael, rozpoczynając trwającą do dziś wojnę. Hezbollah również zaczął wówczas regularnie atakować Izrael, co doprowadziło do ponad dwumiesięcznej wojny na południu Libanu. Walki zakończyło przyjęte w zeszłym tygodniu zawieszenie broni.

To nasze stanowcze działania przeciwko Hezbollahowi i Iranowi wywołały łańcuch zdarzeń, który pozwolił Syryjczykom uwolnić się od tyranii i ucisku - podkreślił Netanjahu, komentując upadek reżimu Asada.

