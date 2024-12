Agencja UPI podała, że strzelanina miała miejsce w nocy z soboty na niedzielę.

Funkcjonariusze przekazali, że 16-letni chłopiec zginął na miejscu, a 14-letnia dziewczynka została uznana za martwą w szpitalu dziecięcym Texas Children's Hospital. Cztery nastolatki zostały ranne, w tym 13-latka znajdująca się w stanie krytycznym.

Impreza pop-up

To coś w rodzaju imprezy pop-up, które ostatnio stają się coraz bardziej popularne. Coś w rodzaju wydarzenia organizowanego przez media społecznościowe – wyjaśnił asystent szefa policji Luis Menendez-Sierra. Jak dodał, nie ma na razie żadnych podejrzanych ani motywu zbrodni.

Tajemniczy mężczyzna

Lokalna telewizja KTRK relacjonowała, że świadkowie powiadomili policję o czarnym mężczyźnie w czarnej masce zakrywającej twarz. Nie ma jednak pewności, czy nagrania z imprezy będą dostępne.

Ponieważ są to imprezy nieautoryzowane i nie podlegają żadnym regulacjom, powoduje to problemy. Brak regulacji oznacza brak nadzoru. Nie wiadomo, czy to legalne przedsięwzięcie – zauważył Menendez-Sierra.

15 950 ofiar broni

Gun Violence Archive, organizacja non-profit monitorująca przemoc z użyciem broni palnej w USA, zarejestrowała w tym roku do 15 grudnia 15 950 zgonów z powodu zabójstw, morderstw, nieumyślnych strzelanin i użycia broni w obronie. Obejmuje to tylko ofiary śmiertelne bezpośrednio spowodowane strzelaninami. Dane nie uwzględniają innych obrażeń lub późniejszych zgonów związanych z użyciem broni palnej. W opinii mediów rzeczywiste liczby przypadków śmiertelnych mogą być wyższe.