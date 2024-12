Departament zdrowia Stanu Sidama poinformował na Facebooku, że "w wypadku drogowym zginęło dotychczas 66 osób", nie podając jednak dalszych szczegółów.

Wypadek w Etiopii. W drodze na wesele zginęło co najmniej 71 osób

Aktualne szacunki policji wzrosły do co najmniej 71 ofiar. Policjanci dodają, że dwie osoby odniosły poważne obrażenia. Z doniesień mediów wynika, że samochód wiozący grupę ludzi zjechał z mostu i wpadł do rzeki.

Opublikowane przez departament zdrowia niewyraźne zdjęcia pokazują wiele osób otaczających pojazd, częściowo zanurzony w wodzie. Na innych zdjęciach widać ciała ofiar leżące na ziemi.

Reklama

Jak podaje lokalna telewizja EBS, pasażerowie byli gośćmi weselnymi, a wypadek zdarzył się w drodze na uroczystości.