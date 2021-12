Przyspieszona pasterka w Watykanie. "Bóg się objawia, ale ludzie Go nie rozumieją"

“Niech Bóg nam da, abyśmy byli Kościołem adorującym, ubogim i braterskim. To jest najważniejsze” - powiedział papież Franciszek podczas pasterki w bazylice Świętego Piotra w Wigilię. Apelował: „powróćmy do Betlejem, powróćmy do źródeł: do istoty wiary, do pierwszej miłości, do adoracji i miłosierdzia”.

1/5 Pasterka w Watykanie następna Andrzej Mężyński Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję