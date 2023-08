Kiedy obchodzimy Dzień Kota? Odpowiedź na to pytanie nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać. Okazuje się, że nie każdy kraj obchodzi Światowy Dzień Kota, a jeżeli obchodzi, to nie zawsze w tym samym dniu, co pozostałe kraje. W Japonii ten dzień celebruje się 22 lutego, w Stanach Zjednoczonych 29 października, a w Rosji – 1 marca. We Włoszech i w Polsce – 17 lutego, natomiast w Wielkiej Brytanii 8 sierpnia. W naszym kraju po raz pierwszy świętowano go w 2006 roku, natomiast we Włoszech tradycja ta sięga roku 1990. Nie da się ukryć, że Dzień Kota to świetny pretekst, aby poświęcić swojemu pupilowi szczególną uwagę. Nie da się ukryć, dziś wiemy o tych zwierzakach naprawdę dużo, choć i tak bywają dla nas bardzo tajemniczymi stworzeniami. Masz w domu kota i myślisz, że wiesz o nim wszystko? Sprawdź się w naszym quizie!

0/10 Gdzie znajdują się u kota "linie papilarne"? Na wąsach Na nosie Na łapkach 0/10 Z oczami jakiego koloru przychodzą na świat wszystkie kocięta? Z brązowymi Z zielonymi Z niebieskimi 0/10 Gdzie znajdują się gruczoły potowe kota? Na łapkach Na nosie Na uszach 0/10 Ile kot ma powiek? Jedną Dwie Trzy 0/10 Ile średnio lat żyje kot domowy? 8 – 10 lat 12 – 18 lat 20 – 25 lat 0/10 Jakiego smaku nie czują koty? Gorzkiego Słonego Słodkiego 0/10 Mruczenie kota nie zawsze jest oznaką zadowolenia. Kiedy jeszcze może się pojawić? Kiedy kot jest głodny Kiedy kot jest zmęczony Kiedy kot jest chory 0/10 Ile godzin w ciągu doby mogą przespać dorosłe koty? 17 godzin 18 godzin 19 godzin 0/10 Ile na świecie istnieje ras kotów? Około 20 – 30 ras Około 40 – 100 ras Około 105 – 170 ras 0/10 W jakim wieku kotki mogą zajść w ciążę? W wieku 4 miesięcy W wieku 5 miesięcy W wieku 6 miesięcy Twój wynik