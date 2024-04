To dla mnie zaszczyt być liderem listy Prawa i Sprawiedliwości na Podkarpaciu w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego - napisał we wtorek Daniel Obajtek, były prezes Orlenu w mediach społecznościowych. Również we wtorek prokurator krajowy przekazał informacje na temat toczących się postępowań w sprawie Orlenu.