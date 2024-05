Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca 2024 r. Wybrani w ten sposób europosłowie będą reprezentowali interesy naszego kraju podczas posiedzeń europarlamentu.

Jak głosować za granicą

By oddać głos za granicą należy do 4 czerwca 2024 r. wystąpić do właściwego terytorialnie konsula o ujęcie w spisie wyborców. Wniosek można złożyć na trzy sposoby: wypełnić wniosek przez e-wybory, przynieść bądź wysłąć pocztą papierowy wniosek z własnoręcznym podpisem oraz złożyć wniosek na adres poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku. Ministerstwo Spraw Zagranicznych rekomenduje złożenie wniosku przez usługę e-wybory.

Jak zmienić jednorazowo miejsce głosowania

By głosować jednorazowo poza miejscem zamieszkania należy do 6 czerwca 2024 r. złożyć wniosek o:

wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,

zmianę miejsca głosowania.

Wniosek o jednorazową zmianę miejsca głosowania można złożyć przez profil zaufany, wystarczy kliknąć w zakładkę złóż wniosek i podać gdzie się będzie przebywać podczas wyborów. O jednorazową zmianę miejsca głosowania można także wystąpić w urzędzie miasta lub gminy, w której będziesz przebywać w dniu wyborów. Należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość oraz wypełniony wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Kto może zmienić miejsce głosowania

Miejsce głosowania może zmienić każda osoba głosująca w Polsce, która w czasie głosowania będzie przebywała na terenie gminy innej niż gmina właściwa ze względu na miejsce zameldowania bądź stałego zamieszkania. By wziąć udział w głosowaniu, należy mieć w dniu wyborów ukończone 18 lat, czynne prawo wyborcze oraz nie zostało się ubezwłasnowolnionym.

Darmowy transport

Do 27 maja można zgłosić także zamiar głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski. Informację o godzinie transportu w dniu głosowania wyborca otrzyma najpóźniej do 6 czerwca 2024 r.

Głosowanie przez pełnomocnika

By zagłosować przez pełnomocnika, należy do dnia 31 maja 2024 r. złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.