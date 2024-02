Prezydent Zdanowska swój ponowny start w wyborach samorządowych ogłosiła we wtorek, podkreślając, że wszystko, co najważniejsze w jej życiu, wydarzyło się w Łodzi.

Zdecydowałam się kandydować na urząd prezydenta Łodzi. Jeżeli zaufacie mi państwo, będzie to moja ostatnia kadencja. Czas, w którym przyjdzie mi rządzić będzie bardzo szczególny, ponieważ mogę obiecać jedno: dobrą współpracę miasta z rządem, a co za tym idzie możliwość skorzystania z olbrzymiej puli środków z UE, które zostaną już niebawem odblokowane i z których znowu będziemy mogli czerpać garściami i dalej zmieniać nasze kochane miasto – ogłosiła.

Zdanowska przyznała, że nie wszystkie jej obietnice udało się zrealizować na czas i dlatego – jak podkreśliła – chce dokończyć to, do czego zobowiązała się przed mieszkańcami.

Łódź zmienia się na naszych oczach. Widzimy, jak wspólnie z mieszkańcami Łodzi udało się dokonać rzeczy niewyobrażalnej. Znowu w Łodzi chce się mieszkać, żyć, znowu Łódź chce się odwiedzać. Może nieraz o tym zapominamy w codziennym życiu, ale tak się stało. I chcę dokończyć to, do czego się zobowiązałam – oświadczyła.

Prezydent zaapelowała do wszystkich łodzian, by poszli gremialnie 7 kwietnia na wybory. - Pokażmy, że cudowny wynik, który udało się osiągnąć 15 października nie był przypadkiem. Potrzebujemy silnej Łodzi i do tego potrzebujemy również państwa głosów. Chcemy wspólnie z wami dalej zmieniać Łódź – dodała.

Zdanowska nie odpowiadała na pytania dziennikarzy. Poinformowała, że o przyszłości miasta i jej programie na kolejną kadencję będzie mówić podczas kolejnych spotkań z mieszkańcami.

Start z Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej

Należąca do Platformy Obywatelskiej Zdanowska będzie startowała z Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej.

Dotychczas w Łodzi chęć ubiegania się o urząd prezydenta miasta potwierdził ekonomista dr Janusz Wdzięczak reprezentujący Komitet Wyborczy Energia Łodzi, szef Partii Piratów w Polsce.

Zdanowska prezydentem Łodzi jest od grudnia 2010 r. Pierwszą swoją kadencję rozpoczynała 10 miesięcy po referendum, w którym łodzianie zdecydowali o odwołaniu prezydenta Jerzego Kropiwnickiego, którego Zdanowska była niegdyś zastępczynią.

W wyborach 2010 r. jako kandydatka PO zarówno w pierwszej, jak i drugiej turze pokonała wówczas kandydata SLD i lidera tej partii w regionie Dariusza Jońskiego. W drugiej turze otrzymała poparcie 60,65 proc. głosujących. Wygrywając wówczas wybory, stała się pierwszą kobietą prezydentem w historii Łodzi.

Reelekcja

Ubiegając się o reelekcję w 2014 r., zwyciężyła w pierwszej turze, zdobywając 54,08 proc. głosów. Pokonała wówczas kandydatkę PiS Joannę Kopcińską (22,89 proc. głosów) i Tomasza Trelę (SLD Lewica Razem) – 9,23 proc. W wyborach w 2018 r. również wygrała w pierwszej turze wyborów, zdobywając 70,22 proc. głosów. Drugie miejsce zajął kandydat Zjednoczonej Prawicy poseł PiS Waldemar Buda z poparciem 23,65 proc. głosów.

64-letnia Zdanowska jest rodowitą łodzianką. Ukończyła inżynierię środowiska na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej. Po studiach budowała łódzkie osiedla – Retkinię i Radogoszcz. Prowadziła własną firmę, była też dyrektorem biura Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, największej organizacji samorządu gospodarczego w regionie.

W 2005 r. nie dostała się do Senatu z rekomendacji PO. W 2006 roku została radną Rady Miasta Łodzi, później wiceprezydentem miasta. W 2007 r. wybrano ją do Sejmu z listy PO, a trzy lata później została prezydent Łodzi.