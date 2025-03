W programie "Fakty po Faktach" Rafał Trzaskowski wymijająco, ale dał do zrozumienia, że nie przystanie na propozycję Sławomira Mentzena.

Trzaskowski: Tam krztyny zdrowego rozsądku nie ma

Chciałbym, żeby to była debata oparta o zdrowy rozsądek. A dzisiaj, jak słyszę propozycje pana Mentzena, to tam krztyny zdrowego rozsądku nie ma – mówił Rafał Trzaskowski, pytany przez Piotra Kraśkę, czy wziąłby udział w debacie z kandydatem Konfederacji na antenie tej stacji.

Ktokolwiek wejdzie do drugiej tury, będzie debatował jeden na jeden. Natomiast przez cały czas trwa debata. Ja jeżdżę po całej Polsce i przede wszystkim rozmawiam z Polkami i Polakami – mówił na antenie TVN24 prezydent Warszawy.

Trzaskowski wskazał, że na etapie kampanii wyborczej ważniejsze jest według niego spotykanie się z dziennikarzami i wyborcami, niż udział w debatach "jeden na jeden". Nawiązał przy tym ironicznie do słynnego już starcia Mentzena z Justyną Dobrosz-Oracz.

Moi konkurenci jakoś na te pytania nie odpowiadają, a nagle jakaś energia w nich wstąpiła. Wiosenna. Więc najpierw niech odpowiadają na pytania dziennikarzy – stwierdził kandydat KO.

W rozmowie z Krzysztofem Stanowskim w Kanale Zero Sławomir Mentzen złożył propozycję Rafałowi Trzaskowskiemu i zarazem dziennikarzom TVN, którzy wcześniej zarzucali liderowi Konfederacji, że odmawia udziału w programach stacji.

Jeżeli zorganizujecie u siebie w TVN-ie debatę z Rafałem Trzaskowskim "jeden na jeden", to ja z chęcią w takiej debacie, w zasadzie w dowolnym dniu, który nie będzie kolidował z moimi wiecami, wystąpię – zadeklarował Mentzen.

Trzaskowski: Nóż się w kieszeni otwiera na takie wypowiedzi

Wcześniej tego samego dnia Rafał Trzaskowski w trakcie spotkania z wyborcami w Słupcy w województwie wielkopolskim odniósł się do kontrowersyjnej wypowiedzi kandydata Konfederacji o aborcji. Podczas środowego wywiadu w Kanale Zero Mentzen był pytany, czy popiera aborcję w przypadku poczęcia w wyniku gwałtu. Jestem głęboko przekonany, że nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością – odparł Mentzen. Nie mamy prawa zabić innego człowieka, tylko dlatego, że ten człowiek sprawia nam przykrość, że jest dla nas nieprzyjemny, że może bardzo zaszkodzić naszemu życiu. Nie zabijamy niewinnych ludzi, uważam, że to jest bardzo ważne – dodał.

Słyszeliście, co ten człowiek opowiada o kwestii związanej z aborcją? Kobiety będą musiały rodzić dzieci nawet z gwałtu. Jeszcze określa gwałt mianem "nieprzyjemności". To się nóż otwiera w kieszeni, jeżeli ktoś słyszy tego typu wypowiedzi – powiedział.

W jednej sprawie nie odpuszczę, i razem z żoną nie odpuścimy, a mianowicie jeśli chodzi o gwarancje praw kobiet. Jestem tak samo jak wy rozczarowany, że jeszcze się nie udało tej sprawy załatwić. Będę naciskał na naszych koalicjantów, żeby zagłosowali za ustawą, która zniesie te średniowieczne przepisy antyaborcyjne – dodał. Jak zauważył, gdy wygra wybory, koalicjanci "nie będą mieli już tego alibi, bo się część z nich chowa za prezydenta Dudę".

Mam nadzieję, że sprawę załatwimy, jak nie, to ja zgłoszę swój własny projekt ustawy– zapewnił.

Trzaskowski: Mentzen chce zlikwidować darmowe studia i 800 plus

Rafał Trzaskowski mówił, że młodzi, którzy rozważają, na kogo głosować i są zainteresowani ofertą Mentzena, powinni dobrze się wsłuchiwać w jego program.

On chce zlikwidować darmowe studia – nie każdego stać na płatne studia. Mamy dzisiaj w Polsce taki system, że mamy również płatne studia, ale mamy podstawę, czyli mamy studia bezpłatne. 300 tys. młodych ludzi rocznie zaczyna bezpłatne studia na bardzo wysokim poziomie. Jak można podjąć decyzję, żeby tę możliwość zlikwidować, nie rozmawiając z nikim na ten temat? To jest propozycja dla młodzieży, że tylko i wyłącznie będą płatne studia?– powiedział, znów odnosząc się do głośnego wywiadu w Kanale Zero.

Podkreślił, że Mentzen zapowiada też likwidację świadczenia 800 plus oraz 13. i 14. emerytury.

Trzaskowski: Mentzen opowiadał, że znachor może nastawić nam rękę

Mało kto o tym wie, mało kto się na chwilę zatrzyma i słucha tego, co mówią ci, którzy dzisiaj starają się o najwyższe urzędy w państwie. Co dalej? Płatna służba zdrowia. Mentzen opowiadał o tym, że znachor może nastawić nam rękę. To jest coś absolutnie niebywałego. Ktoś sobie w ten sposób wyobraża służbę zdrowia, że ludzie bez kwalifikacji będą nas leczyć – powiedział Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski: Nawrocki się nawet nie zająknął, oni się umówili

Zauważył też, że inny kandydat, popierany przez PiS Karol Nawrocki, nie neguje tego, co proponuje Mentzen.

Słuchajcie, oni się umówili po prostu, że oni nie będą się atakować. Oni marzą o tym, że razem stworzą rząd. I Nawrocki nawet się nie zająknął a propos likwidacji 800 plus, a propos likwidacji 13. i 14. emerytury. Nas o to oskarżali, myśmy to podtrzymali i z 500 plus zrobiło się 800 plus. Ciągła krytyka, ciągłe oskarżanie nas, że zlikwidujemy te programy, a jak chcą się dogadywać z Konfederacją i razem, ręka w rękę, później niszczyć Polskę, to nikt nie ma odwagi po tamtej stronie, żeby zakwestionować tego typu pomysły – powiedział.