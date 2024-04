Poważnie bierzemy pod uwagę wariant, że zostanie nam tylko województwo podkarpackie. A to oznacza utratę kolejnych stanowisk w terenie i utratę wpływu na wydawanie miliardów euro z unijnych funduszy - mówił Jan Krzysztof Ardanowski.

Wybory samorządowe. "PiS przegra"

Wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość przegra te wybory. To wynika m.in. z braku zdolności koalicyjnych, bo utrata tych zdolności powoduje, że PiS ciężko będzie rządzić w sejmikach– skomentował.

Były minister rolnictwa krytykuje Jarosława Kaczyńskiego za obecną sytuację partii.

"Grozi nam katastrofa"

Jeśli nie będzie zmiany władzy, zmiany lidera, to grozi nam katastrofa. Jeśli chcemy poważnie myśleć o powrocie do władzy za cztery, czy osiem lat, to musi tworzyć zdolności koalicyjne, bez tego możemy nie wrócić do władzy – tłumaczył.

Wybory samorządowe 2024 w Polsce odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Głosowanie odbędzie się między godziną 7:00 a 21:00.