Jak podaje IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

Zaznaczono, że należy spodziewać się m.in. opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym.

Przedświąteczny weekend i okres Świąt Bożego Narodzenia będzie dość ciepły, ale pochmurny i deszczowy. Niewielkie opady śniegu i deszczu ze śniegiem pojawią się jedynie miejscami na wschodzie i południu kraju - informuje IMGW.

‼️🔔Dzisiaj wieczorem oraz w nocy, w wielu miejscach w Polsce, na drogach i chodnikach może być ślisko. #IMGW wydał ostrzeżenia 1. stopnia dla m. in.: Pomorza, Warmii i Mazur, Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny. 📢 Uważajcie! #pogoda #zima #bezpieczeństwo pic.twitter.com/yGsnbRpBgd — RCB (@RCB_RP) 22 grudnia 2018

W sobotę i niedzielę przed Świętami Bożego Narodzenia pogodę w Polsce będzie kształtował niż znad Danii i towarzyszący mu front atmosferyczny, który z zachodu przyniesie ciepłe polarne morskie powietrze, dość wysoką temperaturę i pochmurną, głównie deszczową aurę. Opadów deszczu możemy spodziewać się niemal w całym kraju, jedynie na wschodzie i północnym wschodzie lokalnie spadnie śnieg i deszcz ze śniegiem.

Jak podaje IMGW, temperatura powietrza w ciągu dnia wyniesie od 5 st. na południowym wschodzie, w centrum i nad morzem do nawet 9 st. na Dolnym Śląsku. Chłodniej będzie na północnym wschodzie: od 0 st. do 3 st., a w nocy lokalnie spadek do - 4 st. Tam też z powodu oblodzenia nawierzchni dróg i chodników w nocy może być ślisko. Odczucie chłodu będzie potęgowane przez dość silny wiatr, który w porywach na południu kraju może osiągać 70 km/h.