Jak donosi Business Insider będą to pierwsze na świecie automaty, które będą przyjmowały trzy różnych rodzajów opakowań

Automaty dostarczy polska firma EcoTech System. Schemat działania jest prosty: każdy do maszyny będzie mógł wrzucić butelki plastikowe PET, aluminiowe puszki oraz butelki szklane. Recyklomaty są zintegrowane z aplikacją, która rejestruje każdy oddany surowiec i w zamian przyznaje ECO-punkty. ECO-punkty będzie można wymieniać na różnego rodzaju korzyści jak np. bilety do kina czy zniżki na kawę, czy zakupy.

Maszyny, które staną w stolicy to pierwsze w Polsce zewnętrzne recyklomaty, a co ważne, pierwsze na świecie, które przyjmą aż 3 frakcje odpadów: butelki PET, szkło i aluminium. Wszystkie dane o całym procesie segregacji w recyklomacie są przesyłane w trybie on-line do Centralnej Platformy ETS m.in.: ilość zebranych surowców, szacunkowa waga poszczególnych frakcji, poziom napełnienia komory poszczególną frakcją, ilość osób korzystających oraz ilość zebranych ECO-punktów przez użytkowników.