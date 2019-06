Jak informuje IMGW, na północnym zachodzie i północy Europy pogodę będzie kształtował niż znad Morza Północnego z układem frontów atmosferycznych. Nad pozostałą częścią kontynentu będą zalegały układy wysokiego ciśnienia z centrami nad Francją, Niemcami i zachodnią Rosją. Polska będzie w zasięgu zatoki niżu znad Morza Północnego, w strefie przemieszczającego się na wschód kraju frontu atmosferycznego. We wschodniej połowie kraju nadal będzie zalegało gorące zwrotnikowe powietrze, nad pozostały teren z zachodu napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa.

W sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju również burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 30 mm, a lokalnie na Mazurach i północy Mazowsza do 40 mm. Temperatura maksymalna od 22 st. na zachodzie i nad morzem do 30 st. na Mazurach i Podlasiu; chłodniej gdzieniegdzie na wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 20 st. do 21 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie kraju z kierunków południowych, na pozostałym terenie z kierunków zachodnich. Podczas burz porywy wiatru do 80 km/h.

W nocy w zachodniej połowie kraju zachmurzenie będzie małe. We wschodniej połowie zachmurzenie małe i umiarkowane, przelotne opady deszczu i zanikające burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura minimalna od 11 st. miejscami na północy do 18 st. na krańcach wschodnich; chłodniej w rejonach podgórskich od 7 st. do 10 st. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na krańcach wschodnich południowy, na pozostałym ternie z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W niedzielę zachmurzenie małe, gdzieniegdzie umiarkowane, na krańcach południowo-wschodnich możliwy słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 20 st. na Półwyspie Helskim do 26 st. na Śląsku Dolnym i Opolskim oraz Podlasiu. Wiatr słaby i umiarkowany, ze zmieniających się kierunków.

W Warszawie w sobotę początkowo zachmurzenie małe stopniowo w ciągu dnia wzrastające do umiarkowanego i dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Lokalnie opady gradu. Prognozowana suma opadów w czasie burzy od 20 mm do 30 mm, lokalnie możliwa kumulacja opadów do 40 mm. Temperatura maksymalna 28 st. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo południowo-wschodni po południu skręcajacy na północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km/h. W nocy początkowo zachmurzenie umiarkowane, potem małe. Temperatura minimalna 15 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W niedzielę zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 25 st. Wiatr słaby, zmienny.