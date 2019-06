"Kwiatek czy bratek? Fiołek czy stokrotka? My dziękujemy! Zrzuć się na Piotrka" – apelują nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 18 w Kaliszu.

Akcja dotyczy 16-letniego Piotra, ucznia Szkoły Podstawowej nr 18, który zachorował na raka kości. Lekarze amputowali mu nogę. Teraz chłopiec zbiera pieniądze na zakup protezy, która kosztuje 100 tys. zł.

"Kochani rodzice i uczniowie! Pod koniec roku szkolnego od wielu z was otrzymujemy kwiaty i podziękowania. To bardzo ważny dla nas gest, który bardzo doceniamy. W tym roku mamy jednak prośbę, by zamiast na kwiaty, zrzucić się na Piotrka. Nasz uczeń – Piotrek Żakowicz – walczy z rakiem kości i zbiera pieniądze na rehabilitację i leczenie. Liczy się każda złotówka!" – zaapelowali nauczyciele.

W dniu zakończeniu roku szkolnego w klasach przygotowane będą specjalne skarbonki.