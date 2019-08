Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie się wahało.

W sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu. Miejscami burze, które przed południem wystąpią na zachodzie i będą się przemieszczały w ciągu dnia nad centrum i wschodem kraju. W czasie burz prognozowana suma opadów do 25 mm. Temperatura maksymalna od 22 st. na Suwalszczyźnie do 28-29 st. w pasie od Ziemi Lubuskiej przez Łódzkie po zachodnią Małopolskę. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i w centrum okresami porywisty, południowo-zachodni i południowy. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W nocy z sobotę na niedzielę zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, miejscami, zwłaszcza na wschodzie kraju i na wybrzeżu, duże i tam przelotne opady deszczu, a początkowo na wschodnich krańcach miejscami także burze. Temperatura minimalna od 12-14 st. na południu do 16-18 st. na pozostałym terenie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W niedzielę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko miejscami na Podkarpaciu przejściowo duże i tam przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 23, 24 st. na Suwalszczyźnie i Pomorzu Koszalińskim do 29 st. na Ziemi Lubuskiej i Śląsku. Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W sobotę w Warszawie początkowo zachmurzenie duże i umiarkowane. Po południu możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 28 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie początkowo duże, później przeważnie umiarkowane. Możliwe przelotne, zanikające opady deszczu. Temperatura minimalna 16 st. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 29 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.