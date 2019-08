Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie powoli rosło.

W środę na krańcach południowo-wschodnich zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów do 25 mm. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, na wybrzeżu i Pomorzu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 16 st., 17 st. na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu do 23 st., 24 st. na południowym zachodzie, na Podhalu około 13 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, w czasie burz w porywach do 65 km/h.

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże z rozpogodzeniami. Na północy, krańcach wschodnich i południowych słabe przelotne opady deszczu, stopniowo zanikające. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 9 st. do 14 st., chłodniej na terenach podgórskich i krańcach północno-wschodnich: od 6 st. do 8 st. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich.

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu początkowo duże z przelotnymi opadami deszczu. Pod koniec dnia na krańcach zachodnich wzrost zachmurzenia do dużego i możliwy słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 19 st., 20 st. południowym wschodzie do 25 st. na południowym zachodzie i Pomorzu Zachodnim, chłodniej na terenach podgórskich Karpat: 17 st., 18 st. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie z kierunków południowych.

W czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 20 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny.

W Warszawie w nocy ze środy na czwartek zachmurzenie umiarkowane i małe. Temperatura minimalna 11 st. Wiatr słaby, zmienny.

W czwartek w stolicy w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 23 st. Wiatr słaby, zmienny.