Czernicki wyjaśnił, że "podczas rejsu LO3943 z Warszawy do Poznania systemy pokładowe samolotu typu Bombardier Q400 wykazały usterkę jednego z silników. Załoga natychmiast wyłączyła tę jednostkę napędową i wdrożyła procedury przeciwpożarowe".

P.o. rzecznika prasowego LOT-u wskazał, że "o godzinie 14.49 samolot bezpiecznie wylądował na lotnisku w Poznaniu. Po odkołowaniu z drogi startowej 68 pasażerów oraz 4 członków załogi bez problemu opuściło samolot. Pasażerowie cały czas byli pod opieką pracowników LOT".

- W tym momencie przyczyny usterki badają służby techniczne - poinformował.

Czernicki dodał, że awaria maszyny lecącej z Warszawy do Poznania to pierwszy taki przypadek we flocie liczącej 12 tego typu maszyn. Bombardiery Q400 latają w PLL LOT od siedmiu lat.