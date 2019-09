Pierwsze składy nowego odcinka podziemnej kolei pojawiły się na stacjach Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka przed popołudniem.

W wydarzeniu poprzedzającym uruchomienie nowego odcinka linii metra M2 wzięli udział m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i zastępca dyrektora przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Witold Naturski.

Prezydent Warszawy poinformował z tej okazji, że "metro dojechało na Targówek". "Dzisiaj otwieramy trzy kolejne stacje: Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy, Trocka. Dzisiaj będziemy mogli przejechać tą linią metra. Od dzisiaj metro będzie już normalnie funkcjonować" – mówił prezydent stolicy.

Trzaskowski podkreślił przy tym, że "jest to jedna z największych inwestycji w Warszawie". - To ponad miliard złotych, z czego trzy czwarte to są pieniądze z Unii Europejskiej – przypomniał.

Minister Jerzy Kwieciński dodał do tego, że "to ważna chwila, bo oddajemy kolejny odcinek metra". - Jest to jeden z największych projektów, jakie realizujemy w tej perspektywie finansowej. A jeśli połączymy dwa projekty metra, bo w tej chwili oddajemy odcinek w kierunku wschodnio-północnym, ale jeszcze jest realizowany odcinek metra w kierunku zachodnim, to razem jest to projekt na prawie 8 mld złotych z dofinansowaniem UE – powiedział.

Minister zwrócił też uwagę, że "metro warszawskie jest jednym z największych beneficjentów wsparcia unijnego w Polsce". - Nie ma drugiego takiego beneficjenta na poziomie samorządów w Polsce jak metro warszawskie – ocenił.