Po operacji jajników pacjentka skarżyła się na silne bóle i czuła się coraz gorzej. Okazało się, że w jej ciele zaszyto... kilkudziesięciocentymetrową łyżkę chirurgiczną. Lekarz po badaniu rentgenowskim zdecydował o kolejnej operacji, aby wyciągnąć narzędzie. Kilka dni później kobieta zmarła – czytamy na stronie internetowej poznańskiego oddziału TVP.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie Leszek Sobieski. przyznaje, że w trakcie pierwszej operacji doszło do fatalnego w skutkach błędu lekarskiego. Do drugiego otwarcia - jego zdaniem - nie powinno dojść .

Sprawą zajęła się już Prokuratura Okręgowa w Koninie.

Do sprawdzenia jest pełna dokumentacja medyczna. Według procedur, narzędzia przygotowane do zabiegu powinny być przeliczone przed i po operacji. Do wyjaśnienia pozostaje też najważniejsza kwestia - czy stan zdrowia pacjentki pogorszył się przez to, że lekarze zaszyli w jej ciele duże narzędzie chirurgiczne – donosi portal.

Czynności prowadzone są w kierunku art. 155 Kodeksu karnego w związku z art. 160 kodeksu, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci oraz narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia – powiedziała TVP Poznań rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koninie Aleksandra Marańda .

Za te czyny może grozić kara do pięciu lat pozbawienia wolności.