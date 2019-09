W sobotę, w Opolu miała miejsce konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Tematem konwencji była służba zdrowia.

Na konwencji przemawiał m.in. Mateusz Morawiecki. Mówił o kandydacie PiS na senatora, który wzywał do przewożenia rannych górników kopalni "Wujek” do szpitala specjalistycznego w Katowicach, a nie do szpitala, który kontrolowało MSW.

Premier powiedział, że szpital znajduje się w Ligacicach.

Na błąd językowy Mateusza Morawieckiego zwrócił uwagę polityk PO Borys Budka.

"Panie Premierze, w Katowicach nie ma takiej dzielnicy jak 'Ligacice'. Może chodziło o Ligotę? A może o Bogucice? PS Jeśli mogę w czymś jeszcze pomóc w naszym okręgu, proszę pisać ;-)" – skomentował sprawę na Twitterze.