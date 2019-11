Pierwsze posiedzenie Sejmu IX kadencji rozpocznie się we wtorek o g. 12.

W komunikacie opublikowanym w sobotę na stronie internetowej Sejmu podkreślono, że obecni będą przedstawiciele najwyższych rangą władz państwowych na czele z prezydentem. Z uwagi na charakter wydarzenia i bardzo dużą liczbę zaproszonych gości wstęp do budynku Sejmu dla przedstawicieli mediów tego dnia będzie możliwy do godz. 10.30 - poinformowało CIS.

Z zastrzeżeniem obostrzeń dotyczących godziny, wstęp do gmachu Sejmu ma odbywać się "na standardowych zasadach, tj. na podstawie stałych, okresowych i jednorazowych kart prasowych oraz okresowych i jednorazowych kart obsługi technicznej".

Do dyspozycji mediów w tym dniu będą okolice tzw. stolika dziennikarskiego (I piętro) i okolice wejścia głównego do Sejmu (parter, pomiędzy wejściem głównym a Salą Kolumnową). Wstęp do Loży Prasowej na galerii Sali Posiedzeń dla operatorów kamer oraz fotoreporterów będzie możliwy wyłącznie na podstawie odrębnych akredytacji (osoby, którym zostały one przyznane zostały już poinformowane indywidualnie) - podało CIS.

Wstęp na galerię dla pozostałych przedstawicieli mediów - poinformowano w komunikacie - "będzie możliwy w miarę wolnych miejsc". CIS poprosiło o zajmowanie miejsc w wyznaczonej strefie.

Wcześniej - zgodnie z poprzednią informacją z CIS - planowano na 12 listopada wyłączenie z użycia okolic tzw. stolika dziennikarskiego, a dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów udostępniona miała być "sala nr 106 w bezpośredniej okolicy holu głównego z możliwością śledzenia transmisji z Sali Posiedzeń".

CIS poinformowało w sobotę, że podczas przemieszczania się prezydenta Andrzeja Dudy w gmachu parlamentu, "mogą zostać wprowadzone dodatkowe rozwiązania organizacyjne".

CIS przeprosiło za wszelkie niedogodności. Będziemy również zobowiązani za dostosowanie stroju do rangi uroczystości. Prosimy też o dobrą współpracę z funkcjonariuszami Straży Marszałkowskiej oraz przedstawicielami CIS - napisano w komunikacie.