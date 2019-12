We wszystkich powiatach województwa opolskiego z piątku na sobotę może dojść do zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników - ostrzega Biuro Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Według komunikatu Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW we Wrocławiu na terenie wszystkich powiatów województwa opolskiego z piątku na sobotę może dochodzić do zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników. Prawdopodobieństwo prognozy określa się na 70 procent. Idzie silny mróz. Nocą miejscami nawet do minus 10 st. C. PROGNOZA POGODY Zobacz również Oblodzenie spodziewane jest od godziny 22.00 w piątek do godziny 8.00 w sobotę. W tym czasie temperatura przy gruncie ma oscylować od minus jednego do minus dwóch stopni.