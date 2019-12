Już co dziesiąty pożar, do którego wyjeżdżają wielkopolscy strażacy, to pożar sadzy w kominie w budynkach jednorodzinnych. Od kilku lat liczba takich zdarzeń sięga lub przekracza 1,3 tys.

Rzecznik prasowy wielkopolskiej straży pożarnej bryg. Sławomir Brandt powiedział, że pożarów często można byłoby uniknąć, gdyby nie niefrasobliwość właścicieli domów, którzy nie dbają o terminowe czyszczenie kominów. Pożary sadzy w kominie w budynkach jednorodzinnych stanowią olbrzymi problem, ich liczba rośnie z roku na rok. W 2011 roku mieliśmy w regionie ok. 450 takich zdarzeń, w 2018 roku było ich już 1,3 tys. Według naszych szacunków 10 proc. wszystkich pożarów to właśnie pożary sadzy w budynkach jednorodzinnych – powiedział Brandt. Jak dodał w pożarach budynków mieszkalnych w 2019 roku zginęło w regionie ponad 20 osób, około 160 osób zostało rannych. Liczba pożarów w budynkach jednorodzinnych rośnie. Pożar mógł skończyć się tragicznie. Ale 13-letni bohater uratował młodszą siostrę i kota Zobacz również Właściciele takich obiektów nie dbają o terminowe czyszczenie kominów. Są przekonani, że zagrożenie pożarowe to raczej problem sąsiada. Uważają że pożar w nowym budynku im nie grozi. Wiemy, że problemem jest też coraz częściej niewłaściwe wykonanie przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych – podał Brandt. Strażacy niezmiennie zachęcają do instalowania w domach i mieszkaniach czujek dymu i - w razie potrzeby - czujek tlenku węgla. Czujka dymu wykrywa dym już w początkowej fazie pożaru, gdy nie ma jeszcze płomieni. Czujka tlenku węgla alarmuje w razie wykrycia gazu, który jest niewidoczny, nie ma smaku ani zapachu. Koszt zakupu czujki to kilkadziesiąt do ponad stu złotych. Rokrocznie w czasie sezonu grzewczego z powodu zatrucia tlenkiem węgla umiera w Polsce kilkadziesiąt osób. W okresie jesienno-zimowym ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem wzrasta w domach, w których urządzenia grzewcze, przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle używane.