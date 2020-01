Do zdarzenia doszło w kwietniu 2019 roku w Kędzierzynie-Koźlu. Jak ustalono w trakcie śledztwa, w pobliżu parkingu sklepowego Piotr M. złapał kota, wrzucił go do plecaka, który następnie kopał i rzucał o ziemię tak długo, aż zabił zwierzaka. W chwili popełnienia czynu mężczyzna był pijany.

Prokurator oskarżył mężczyznę o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad kotem i zażądał dla podsądnego kary bezwzględnego pozbawienia wolności. 47-latek przyznał się do winy, tłumacząc swoje zachowanie upojeniem alkoholowym.

Sąd uznał racje oskarżenia i wymierzył Piotrowi M. karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Dodatkowo orzekł wobec niego nawiązkę w wysokości półtora tysiąca złotych i wydał mu zakaz posiadania jakichkolwiek zwierząt przez trzy lata. Wyrok jest nieprawomocny.