Jak podał IMGW, silny wiatr będzie wiał w środę od rana do około godz. 20. Średnia prędkość tego wiatru to 45 km/godz., w porywach do 80 km/godz.

Silny wiatr w Polsce był wywołany przez głęboki i rozległy niż nazwany w Niemczech "Sabiną". O jego nadciąganiu nad Polskę meteorolodzy informowali w niedzielę - kulminacja nastąpiła w nocy z niedzieli na poniedziałek. We wtorek w ciągu dnia IMGW stopniowo wycofywał ostrzeżenia dla kolejnych województw.

Pierwszy - najniższy - stopień ostrzeżenia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.

PSP: Wichura uszkodziła 250 budynków

Rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Paweł Frątczak poinformował w środę, że w całym kraju doszło do 1246 zdarzeń związanych z silnym wiatrem. Najczęściej strażacy interweniowali na Śląsku – 240 razy, w Małopolsce – 210 i na Dolnym Śląsku – 187. Wichury zniszczyły 246 budynków, w tym 169 mieszkalnych. Nikt nie zginął i nie został ranny.

W usuwanie skutków wichur we wtorek zaangażowanych było łącznie 7525 strażaków PSP i OSP.

Silny wiatr uszkadzał też sieć elektryczną. We wtorek do godz. 20 doszło do ok. 2300 wyłączeń prądu.

Łącznie od niedzieli do wtorku strażacy interweniowali w związku z wichurami 6085 razy. Zginęły 3 osoby i 12 zostało rannych, w tym jeden strażak.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 987 hPa i będzie rosło.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu ze śniegiem, śniegu, na północy i zachodzie również deszczu. Lokalnie możliwe burze, zwłaszcza na wybrzeżu. W górach przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna przeważnie od 2 st. C do 4 st. C, cieplej jedynie na południowym zachodzie: 5 st. C, 6 st. C; chłodniej na obszarach podgórskich Karpat: około 0 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem okresami silny, porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Na przeważającym obszarze kraju porywy do 80 km/h, na wybrzeżu do 90 km/h, wysoko w górach do 120 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południu i zachodzie także z rozpogodzeniami. Miejscami, głównie na północy i wschodzie kraju, przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, nad morzem również deszczu. W górach przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od -1 st. C do 1 st. C, cieplej nad samym morzem: 2 st. C, 3 st. C; chłodniej na obszarach podgórskich: od -4 st. C do -1 st. C. Wiatr w południowej połowie kraju przeważnie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, a nad morzem i na Przedgórzu Karpackim do 70 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 120 km/h, powodujący zamiecie śnieżne.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami w północno-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, nad morzem także deszczu. Słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem możliwe również na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. W górach słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 2 st. C na Suwalszczyźnie, około 4 st. C w centrum, do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Chłodniej na obszarach podgórskich Karpat: około 0 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami nad morzem dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 120 km/h, powodujący zamiecie śnieżne.

W Warszawie w środę Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna 1 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W czwartek w stolicy zachmurzenie umiarkowane. Przed południem możliwe słabe przelotne opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.