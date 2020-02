Do pożaru doszło w niedzielne popołudnie. Według informacji, jaką podał PAP rzecznik mazowieckiej Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Karol Kierzkowski, zdarzenie nie miało wpływu na dostawy energii w stolicy. Nikt nie został poszkodowany. Rzecznik spółki PGNiG Termika Mariusz Orzełowski poinformował PAP, że ok. godz. 17 doszło do awarii przekładnicy rozdzielni. Była to samoistna awaria, która wywołała pożar - wyjaśnił. Orzełowski zapowiedział, że przyczyny awarii zbada powołana do tego komisja. Komunikat w tej sprawie spodziewany jest w poniedziałek. Elektrociepłownia Siekierki pracuje normalnie, jesteśmy przygotowani na różne sytuacje - zapewnił.

Reklama

Elektrociepłownia Siekierki - jak informuje PGNiG Termika - ogrzewa ponad połowę warszawskich budynków i dostarcza prąd elektryczny pozwalający zapalić ponad 10 milionów żarówek o mocy 60 watów. To największy tego typu zakład w Polsce.