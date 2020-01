Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wyjaśniło na swojej stronie internetowej, że zadaniem kolektora będzie magazynowanie nadmiaru ścieków oraz wód opadowych, spływających z lewobrzeżnej Warszawy podczas intensywnych opadów deszczu. Kolektor Wiślany, który powstanie wzdłuż ulic: Wybrzeże Kościuszkowskie, Wybrzeże Gdańskie i Wybrzeże Gdyńskie, zostanie włączony do istniejącej sieci kanalizacyjnej poprzez pompownie "Powiśle" oraz "Wiślaną". Umożliwi on czasowe magazynowanie ścieków spływających z części lewobrzeżnej części Warszawy, tj: z Mokotowa, Ochoty, Woli, Śródmieścia, Żoliborza i Bielan. Ścieki następnie będą kierowane do oczyszczalni ścieków "Czajka". MPWiK zapewniło, że dzięki możliwości magazynowania nadmiaru wód spływających do kanalizacji zostanie m.in. ograniczona konieczność uruchamiania zrzutów burzowych.

Kolektor Wiślany zostanie wykonany metodą mikrotunelingu, czyli przeciskania rur. Będzie to najdłuższy kanał o średnicy od 1,2 m do 3,2 m wybudowany w taki sposób w Polsce.

Ze względu na stopień skomplikowania robót, inwestycję podzielono na trzy etapy. MPWiK już zawarła kontrakty na realizację dwóch z nich. W ubiegłą środę (8 stycznia) podpisano umowę z firmą Budimex na budowę odcinka kolektora od komory połączeniowej z burzowcem Wenedów do komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim o długości około 5,5 km i średnicy 3,2 m (umowa o wartości ok. 349 mln zł netto). Wcześniej, 21 października ubiegłego roku, podpisano umowę na wykonanie fragmentu kolektora od przepompowni "Powiśle" do kolektora burzowego "Wenedów" o długości około 2 km i średnicy od 80 cm do 1,2 m (wartość kontraktu ok. 78 mln zł netto). Teraz MPWiK prowadzi prace przygotowujące do ogłoszenia przetargu na trzeci, najkrótszy odcinek od komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim do Zakładu "Farysa" wraz z przepompownią o długości 1,2 km i średnicy 3,2 m wraz z przewodami tłocznymi.