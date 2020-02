Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymał w niedzielę alert drugiego stopnia o silnym wietrze dla północnych powiatów woj. zachodniopomorskiego.

IMGW przewiduje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 70 km/h do 90 km/h, w porywach do 110 km/h, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni na Opolszczyźnie.

Z kolei na Dolnym Śląsku IMGW ostrzega przed silnym wiatrem o średniej prędkości od 70 km/h do 90 km/h, w porywach do 110 km/h, południowo-zachodnim skręcający na północno-zachodni.

Alert drugiego stopnia dotyczy też 17 powiatów woj. łódzkiego, gdzie przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach od 95 km/h do 110 km/h z zachodu. IMGW wymienia powiaty: bełchatowski, łaski, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski oraz Łódź i Piotrków Trybunalski.

Chodzi również o dziewięć powiatów woj. lubuskiego: krośnieński, nowosolski, słubicki, świebodziński, wschowski, zielonogórski, żagański, żarski oraz Zieloną Górę. Wiatr ma tam wiać ze średnią prędkością od 35 km/h do 45 km/h, w porywach od 95 km/h do 110 km/h z zachodu.

Ostrzeżenie drugiego stopnia o silnym wietrze wydano też dla 19 powiatów woj. wielkopolskiego: gostyńskiego, grodziskiego, jarocińskiego, kaliskiego, Kalisza, pow. kępińskiego, kościańskiego, krotoszyńskiego, leszczyńskiego, Leszna, nowotomyskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego, rawickiego, średzkiego, śremskiego, tureckiego, wolsztyńskiego. Ma tam wiać ze średnią prędkością od 35 km/h do 45 km/h, w porywach od 95 km/h do 110 km/h z zachodu.

Dotyczy ono również wszystkich powiatów Małopolski, gdzie IMGW prognozuje "wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, miejscami do 110 km/h, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni". Drugi stopień zagrożenia jest również w woj. świętokrzyskim i na Podkarpaciu.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. "Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej" - ostrzega IMGW.

Z kolei ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze obowiązuje dla województw m.in. pomorskiego oaz podlaskiego.