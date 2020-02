Jak poinformował Marek Niziołek z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Sopocie, kubiki z ostrzeżeniem przed wizytą w klubach go-go stanęły przy skrzyżowaniu ul. Bohaterów Monte Cassino i Obrońców Westerplatte, skrzyżowaniu Boh. Monte Cassino i ul. Haffnera, na placu Przyjaciół Sopotu nieopodal budynku należącego do Społem (obok dawnej Algi) oraz obok wejścia do Multikina. Są to miejsca, gdzie działają cztery kluby go-go.

Reklama

Na czterech powierzchniach każdego z nośników wydrukowano po polsku i angielsku ostrzeżenie przed skutkami wizyty w takich klubach, a także fragmenty artykułów na ten temat pochodzące ze skandynawskiej i brytyjskiej prasy oraz portali internetowych.

Widnieje też informacja o 34 ubiegłorocznych zgłoszeniach na policję w Sopocie o możliwości popełnienia przestępstwa, w tym o przypadku turysty z Norwegii, któremu w jeden wieczór wystawiono rachunek na ok. 128 tys. zł.

W czwartek rano doszło do próby usunięcia kubika przez pracownika jednego z klubów go-go. Zauważył to operator miejskiego monitoringu. Patrol Straży Miejskiej ujął mężczyznę na gorącym uczynku, w trakcie demontażu nośnika. Jego zachowaniem zajmie się teraz policja.

Do drugiej próby uszkodzenia kubika doszło w czwartek w godzinach wieczornych. Nośnik został oblany niezidentyfikowaną, brunatną cieczą. Straży Miejskiej udało się zidentyfikować osobę, która dokonała dewastacji. Przeciwko sprawcy zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Sopocie. Straty, szacowane przez sopocki Zakład Oczyszczania Miasta, mogą wynieść kilkaset złotych.

W ramach akcji informacyjnej ostrzegającej przed wchodzeniem do klubów go-go wydrukowano też ulotki, które są dostępne w Informacji Turystycznej w Sopocie, hotelach na terenie miasta i na lotnisku w Gdańsku.