Czwartek zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 st. C na południu. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Piątek we wschodnich regionach kraju przyniesie pogodną aurę. W pozostałej części Polski wystąpią opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Słabo i umiarkowanie powieje z południa.

Weekend na zachodzie i południu rozpocznie się od opadów deszczu. Mieszkańcy pozostałych części kraju będą mogli cieszyć się pogodną sobotą. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na Pomorzu do 10 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr - z zachodu i południowego zachodu.