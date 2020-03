26-letni pacjent z potwierdzonym zarażeniem koronawirusem, który hospitalizowany jest we wrocławskim szpitalu, przyleciał do Polski w środę liniami Ryanair - powiedział PAP dolnośląski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny dr n. med. Jacek Klakočar.

Mamy karty pokładowe i namiary na jego współtowarzyszy lotu; stopniowo docieramy do tych osób - dodał.

W piątek Ministerstwo Zdrowia podało, że w Polsce są cztery nowe przypadki koronawirusa. Dwóch pacjentów, którzy wrócili z Włoch, leczy się w Szczecinie; jeden pacjent z pozytywnym wynikiem we Wrocławiu oraz jeden w Ostródzie; osoby te objęte są kwarantanną.

Jak poinformował PAP dolnośląski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny dr n. med. Jacek Klakočar, 26-letni mężczyzna, u którego potwierdzono zarażenie koronawirusem przyleciał z Wielkiej Brytanii do Polski w środę. W czwartek z objawami przeziębienia zgłosił się do szpitala zakaźnego we Wrocławiu. Na podstawie wywiadu epidemicznego i objawów klinicznych został hospitalizowany. Pacjent czuje się bardzo dobrze, jednak wynik testu okazał się pozytywny, w związku z czym pozostanie w szpitalu – powiedział.

Klakočar przekazał, że w stosunku do osób z kontaktu wdrożono postępowanie epidemiczne. Mężczyzna przyleciał do Polski liniami Ryanair. Mamy karty pokładowe i namiary na jego współtowarzyszy lotu i stopniowo docieramy do tych osób – powiedział.

Wojewoda warmińsko-mazurski: Zabezpieczone osoby, które miały kontakt z chorą na koronawirusa

Zabezpieczone są osoby, które miały kontakt z chorą, u której stwierdzono koronawirusa - powiedział w piątek wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki. Chorą jest 43-letnia kobieta, która podróżował autokarem z pierwszym Polakiem ze stwierdzonym koronawirusem.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie wykonała badanie w piątek, które potwierdziło obecność koronawirusa u osoby, która przyjechała autokarem z polskim pacjentem "zero". Ta osoba zaraz po pojawieniu się tego pierwszego przypadku znalazła się w szpitalu w Ostródzie, zostały tam zrobione badania, które w dniu dzisiejszym okazały się pozytywne. Procedury medyczne i bezpieczeństwa zostały zachowane, osoba w dalszym ciągu przebywa w szpitalu w Ostródzie - przekazał wojewoda.

Chojecki podkreślił, że "mamy także zabezpieczone już osoby z kontaktu z tą osobą, u której stwierdzono obecność koronawirusa". Działania są podejmowane tak, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom naszego regionu - zapewnił.

Podczas konferencji prasowej, w której uczestniczyli również szef wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego oraz dyrektor wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej i konsultant wojewódzki w zakresie epidemiologii. Przekazali, że chora pacjentka to 43-letnia kobieta, która siedziała w autobusie "bardzo blisko" pierwszego z Polaków ze stwierdzonym koronawirusem.

Jak podkreślono pacjentka jest w stanie dobrym, zaś do szpitala trafiła najpierw na oddział kwarantanny skierowana przez służby sanitarne nie wykazując wówczas objawów i dopiero później - po kilku godzinach - dostała gorączki. Obecnie już nie gorączkuje i "jest stabilna". Kobieta po powrocie z Niemiec miała mieć kontakt tylko ze swoimi rodzicami - te dwie osoby są już poddane domowej kwarantannie, ich stan zdrowia będzie monitorowany przez dwa tygodnie.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei. (PAP)