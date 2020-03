Na granicach z Niemcami i Czechami będzie działało piętnaście przejść granicznych.

Na granicy z RFN to trzy piesze: Gubin – Guben, Słubice – Frankfurt nad Odrą, Kostrzyn nad Odrą – Kietz, sześć drogowych: Jędrzychowice, Olszyna – Forst, Świecko – Frankfurt, Krajnik Dolny – Schwedt, Kołbaskowo – Pomellen i Świnoujście – Garz oraz sześć kolejowych: Węgliniec – Horka, Zasieki – Forst, Gubin – Guben, Kunowice – Frankfurt, Kostrzyn – Kietz i Szczecin – Gumieńce.

Polsko-czeskie przejście piesze z kontrolą graniczną to Most Przyjaźni - Cieszyn – Český Tĕšín i pięć drogowych - Cieszyn – Chotĕbuz, Gorzyczki, Nowe Chałupki, Trzebina, Kudowa – Słone, Jakuszyce oraz Jędrzychowice. Straż graniczna jest też na dziewięciu przejściach kolejowych do Czech: Zebrzydowice – Petrovice u Karviné, Chałupki – Bohumín, Głuchołazy – Jindřichov ve Slesku, Głuchołazy – Mikulovice, Międzylesie – Lichkov, Mieroszów – Mezimĕstí, Lubawka – Královec, Zawidów – Frýdlant v Čechachoraz Węgliniec – Horka.

Na granicy ze Słowacją otwarte będą dwa przejścia drogowe - w Barwinku i Chyżnem oraz trzy kolejowe: Łupków – Palota, Muszyna – Plaveč i Zwardoń–Skalité.

Z Litwą czynne będą dwa - drogowe w Budzisku i kolejowe z Trakiszkach.

Działać będzie też 17 lotniczych przejść granicznych - Warszawa-Okęcie, Łódź-Lublinek, Bydgoszcz, Kraków-Balice, Katowice-Pyrzowice, Gdańsk-Rębiechowo, Wrocław-Strachowice, Szczecin-Goleniów, Rzeszów-Jasionka, Poznań-Ławica, Warszawa-Modlin, Świdnik k. Lublina, Zielona Góra-Babimost i Mazury - całodobowo w ruchu osobowym i towarowym.

Krócej funkcjonować będą w ruchu osobowym i towarowym przejścia graniczne na lotniskach Kielce-Masłów (od godz. 6 do godz. 20, a od maja do września w godz. 6–22 i Radom-Sadków od godz. 6.00 do 24.00.), a wyłącznie osobowe - Mielec w godz. 7.00 do 20.00, a od maja do września 7–22 - wynika z rozporządzenia.

Cztery funkcjonujące porty - całodobowe przejścia graniczne w ruchu osobowym i towarowym, to Świnoujście, Kołobrzeg, Gdynia i Gdańsk-Port.