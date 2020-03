Morawiecki zauważył, że pustki na ulicach to symbol polskiej woli walki i odpowiedzialności obywateli.

"Właśnie zakończyłem kolejne posiedzenie gospodarczego sztabu kryzysowego. Polski rząd również walczy z całych sił o to, by ulice wszystkich polskich miast, miasteczek i wsi ponownie zapełniły się ludźmi, a zamknięte firmy z powrotem otworzyły się na klientów" – napisał na Facebooku premier.

"Kochani! Dziękuję Wam za to, że zostajecie w domu. Wasza postawa napawa mnie dumą i daje siłę do walki. Proszę o to, byśmy nie rozluźniali dyscypliny, bo do zwycięstwa wciąż daleka droga.

Ale ono nadejdzie. Głęboko w to wierzę i będę ciężko pracował, by przeprowadzić Polskę przez to wielkie pokoleniowe wyzwanie” – dodał Morawiecki.