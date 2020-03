Jak potwierdziła we wtorek PAP w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni, 42-letni mieszkaniec Ostródy został aresztowany na trzy miesiące. Mężczyźnie zarzucono napad na placówkę PKO BP w Gdyni Orłowie. Do zuchwałego napadu doszło 16 marca br. około godz. 10 rano. Zamaskowany i uzbrojony mężczyzna sterroryzował kasjerkę i ukradł 35 tys. zł. Po zabraniu gotówki uciekł samochodem w kierunku Sopotu. Mimo blokady dróg nie udało się go zatrzymać bezpośrednio po napadzie. Aresztowanemu grozi do 15 lat pozbawienia wolności. (

