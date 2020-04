Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1011 hPa i będzie rosło.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże, rano i wieczorem miejscami małe. Miejscami przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, początkowo lokalnie śniegu. Opady najbardziej prawdopodobne na północnym wschodzie Polski. Wysoko w górach, zwłaszcza w Sudetach, możliwe przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od 7 st. C na północy i w rejonach podgórskich do 11 st. C miejscami na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni.

W nocy na ogół pogodnie. Lokalnie może utworzyć się mgła osadzająca szadź, ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -5 st. C miejscami na wschodzie i południu, -3 st. C, -2 st. C w centrum, do około 0 st. C na zachodzie i północy. Najchłodniej w kotlinach i dolinach podkarpackich - lokalnie około -8 st. C. Wiatr słaby, zmienny, wysoko w górach umiarkowany, północny skręcający na wschodni.

W niedzielę pogodnie. Temperatura maksymalna od 9 st. C miejscami nad morzem, na wschodzie kraju i w obszarach podgórskich, do około 12 st. C w centrum i 15 st. C lokalnie na zachodzie. Wiatr na zachodzie kraju słaby i umiarkowany, po południu lokalnie porywisty, południowo-wschodni i południowy. Na północnym wschodzie wiatr słaby, zmienny, a na południowym wschodzie słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna -1 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W niedzielę w stolicy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 12 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.