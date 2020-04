W uzasadnieniu rozporządzenia wskazano, że "zasadniczo projektowane rozporządzenie powiela rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r., (…) z wyjątkiem zniesienia niektórych ograniczeń lub zakazów albo zmniejszenia skali ograniczeń od 20 kwietnia 2020 r." Dotyczy to – jak podano – "w szczególności przemieszczenia się na terytorium kraju, korzystania z terenów zielonych, w tym lasów, kwestii sprawowania kultu religijnego oraz pogrzebów, a także handlu i usług". W miejscach ogólnodostępnych obowiązkowe jest już teraz zasłanianie nosa i ust. Można to robić przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki. W rozporządzeniu wskazano, że obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy przebywania na terenie lasów.

Reklama

Od 20 kwietnia osoby poniżej 13 lat będą zobowiązane do poruszania się pod opieka osób dorosłych. Starsza młodzież, inaczej niż obecnie, nie będzie musiała mieć opiekuna.

Rozporządzenie przewiduje, że nadal, do odwołania, obowiązuje czasowe ograniczenie prowadzenie przez przedsiębiorców działalności polegającej m.in. na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów spożywanych na miejscu; związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje oraz związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi. Ograniczenie dotyczy też m.in. prowadzenia działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej.

Rozporządzenie podaje też zasady dotyczące liczby osób, które jednoczasowo mogą przebywać np. w placówkach handlowych, na stacjach i targowiskach, a także na poczcie. Do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez cztery, zaś w w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na jedną osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni. Jak zaznaczono, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–12.00 mogą to być wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia. W mocy pozostanie zapis, że sklepy zapewniać mają jednorazowe rękawiczki lub środki do dezynfekcji rąk.