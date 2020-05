Jeśli do tej pory mieliśmy 50 miejsc siedzących w jakimś pojeździe, to można było wpuścić 25 pasażerów - powiedział premier. Jak dodał, "jeśli teraz mamy 50 siedzących i 100 stojących, to będzie to ok. 45 pasażerów".

Reklama

To znaczący przyrost, ale przy utrzymaniu odpowiednego dystansu - zaznaczył.