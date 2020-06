Podkreślił jednocześnie, że ta decyzja to kwestia "dni, a może nawet godzin". Minister dodał, że rozmowy na ten temat trwają w czworokącie – resort zdrowia, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych i GIS. Bardzo byśmy chcieli i dążymy do tego, żeby było to przed wakacjami – zapowiedział Szynkowski vel Sęk. Dopytywany o granicę z Ukrainą, wiceszef MSZ odpowiedział, że to "sprawa bardziej złożona". Granice z krajami UE będą otwierane w pierwszej kolejności. Po pierwsze - granica z Ukrainą to granica zewnętrza UE. Po drugie - ze względu na sytuację epidemiologiczną na Ukrainie trzeba postępować jeszcze bardziej ostrożnie – komentował gość Radia ZET.

Pytany przez Beatę Lubecką o to, co z wakacyjnymi wyjazdami, Szymon Szynkowski vel Sęk odpowiedział: Co do zasady rekomendujemy korzystanie z turystyki krajowej. Zdaniem wiceministra to najbezpieczniejszy sposób podróżowania w obecnej sytuacji "cały czas dalekiej od normalności w Europie". W Polsce jest co zobaczyć – przekonywał polityk PiS.

Jeżeli ktoś zdecyduje się na wyjazd poza granice Polski to wydamy odpowiednie rekomendacje, które kraje są możliwe, które względnie bezpieczniejsze, ale o krajach całkiem bezpiecznych trudno mówić – dodał Szymon Szynkowski vel. Sęk.