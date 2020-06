W czwartek w Krakowie odbyła się centralna procesja Bożego Ciała. Rozpoczęła się ona poranną mszą św. na Wawelu, a następnie traktem królewskim udała się na Rynek, gdzie zakończyła się przy ołtarzu przed Kościołem Mariackim.

Jak mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, Kościół żyje "wielką tajemnicą wiary", a także "żyje Eucharystią i z Eucharystii". - Od XIII wieku tajemnicę tę publicznie ukazuje całemu światu podczas uroczystości Bożego Ciała - wskazywał.

Przypomniał, że uroczystość ta po raz pierwszy obchodzona była w Belgii w 1246 r., a 1317 r. została ona ustanowiona dla całego Kościoła zachodniego. - Zaledwie trzy lata później, w 1320 roku, wprowadził ją do Polski biskup krakowski Nankier. W tym roku obchodzimy 700-lecie tego wiekopomnego wydarzenia - podkreślił.

Metropolita nawiązywał także do kwestii, które współcześnie stają się tematem debaty. - Z zewnątrz, spoza naszego kraju, dochodzą groźby wobec tych osób i instytucji, które, będąc prawdziwie zatroskanymi o właściwy kształt wychowania dzieci i młodzieży, nie zgadzają się na ideologie uwłaczające godności człowieka, stworzonego na obraz boży i boże podobieństwo, jako kobieta i mężczyzna - mówił abp Jędraszewski.

Jego zdaniem, "tego rodzaju ideologie (...) znajdują swe echo i zwielokrotnienie również w naszej ojczyźnie". - To nas tym bardziej boli, że stawiają się one w wyraźnej opozycji do ponad 1050-letniej chrześcijańskiej tradycji naszego narodu. Jednakże nie chcemy się poddawać - zadeklarował. - Współczesne trudności i wyzwania traktujemy jako próbę naszej wiary i naszej wierności wobec Boga - wskazał.