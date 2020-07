W niedzielę w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z opadami gradu. Bez burz jedynie na północnym wschodzie Polski. W czasie burz opady deszczu do 35 mm w centrum kraju. Temperatura maksymalna od 22 st., 25 st. nad morzem do 28 st. na północnym wschodzie i krańcach zachodnich; w obszarach podgórskich od 21 st. do 23 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, a początkowo na zachodzie i w południowej połowie kraju również zanikające burze. Suma opadów w czasie burz do 20 mm na zachodzie. Lokalnie nad ranem mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 14 st. na wschodzie do 18 st. na zachodzie; w obszarach podgórskich od 11 st. do 13 st. Wiatr słaby, wschodni, skręcający nad ranem na zachodzie na kierunki zachodnie. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z opadami gradu. Najintensywniejsze zjawiska od Pomorza Wschodniego po Śląsk. Suma opadów w czasie burz do 40 mm. Temperatura maksymalna od 19 st. na krańcach północno-zachodnich, 24 st., 27 st. na przeważającym obszarze, do 30 st. na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie na ogół z kierunków wschodnich, na pozostałym obszarze z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 95 km/h.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu okresami duże i wtedy możliwe przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 25 mm. Temperatura maksymalna 28 st. Wiatr na ogół słaby, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 17 st. Wiatr słaby, wschodni.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady przelotne deszczu oraz burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 25 mm. Temperatura maksymalna 27 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.