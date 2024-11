Do zakażenia wirusem wywołującym polio dochodzi głównie drogą pokarmową i kropelkową przez bliską styczność z zakażonym człowiekiem, a także przez przedmioty skażone wirusem, który znajduje się w wydzielinach z gardła lub kale, przez żywność lub wodę zanieczyszczoną ściekami.

Polio wyeliminowane dzięki szczepieniom

Polio (łac. poliomyelitis anterior acuta) zwane inaczej chorobą Heinego-Medina lub nagminnym porażeniem dziecięcym to groźna choroba zakaźna, która może prowadzić do rozwoju porażeń mięśni i trwałego kalectwa. Polio zostało całkowicie wyeliminowane w Polsce i Europie dzięki ogólnoświatowemu programowi szczepień.

Wykrycie wirusa w Warszawie to "sytuacja alertowa"

Szef GIS podkreślił, że wykrycie w listopadzie zmutowanego wirusa polio to "sytuacja alertowa". Nie znaczy to, że mamy zachorowania wśród ludzi. Mówimy tylko o tym, że pojawił się zmutowany wirus, który może być niebezpieczny dla osób niezaszczepionych - powiedział dr Grzesiowski na konferencji prasowej.

Prawdopodobniej na skutek ruchów migracyjnych do Polski dotarły osoby, które mogą mieć wirusa polio poszczepionkowego, który może dla ciebie być niebezpieczny. A więc to jest ten najważniejszy przekaz, że jeśli jesteś niezaszczepiony, to sytuacja w Polsce, mimo że nie ma przypadków dzikiego polio od 40 lat, to jednak sytuacja w Polsce się zmienia - wyjaśnił.

W Polsce dwa ostatnie zachorowania wywołane tzw. dzikim wirusem poliomyelitis odnotowano w 1982 i 1984 r. Jednak ze względu na występowanie przypadków tej choroby w Azji i Afryce prowadzony jest ciągły nadzór nad przypadkami porażeń wiotkich oraz badania ścieków komunalnych.

Dodatkowe badania i konieczność uzupełnienia szczepień

W związku z wynikami badań, Państwowa Inspekcja Sanitarna zdecydowała o poszerzeniu badań ścieków w Warszawie. Wzmożono też nadzór nad występowaniem ostrych porażeń wiotkich u dzieci do 15. r.ż., zaktualizowano stany magazynowe szczepionek przeciwko poliomyelitis, oszacowano grupę dzieci niezaszczepionych przeciwko polio na terenie Warszawy. Informacja o konieczności uzupełnienia szczepienia przeciwko polio została skierowana do podmiotów leczniczych. GIS poinformował, że do akcji informacyjnej o potrzebie uzupełnienia szczepień włączyły się szkoły.

Obowiązkowe szczepienia na polio

W Polsce szczepienia przeciwko poliomyelitis są obowiązkowe (finansowane z budżetu Ministra Zdrowia). Wykonuje się je w 3-4 i 5-6 miesiącach życia; uzupełniająco w 16-18 miesiącu życia. Dawka przypominająca przypada w 6. roku życia.