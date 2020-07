Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie spadać.

W czwartek będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, wieczorem z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, najbardziej prawdopodobne na północy oraz w górach. W Karpatach możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna od 20°C do 24°C, chłodniej miejscami na północnym wschodzie, nad morzem i w rejonach podgórskich, od 17°C do 19°C. Wiatr w północnej połowie kraju słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, zachodni i północno-zachodni, na południu na ogół słaby, z kierunków północnych lub zmienny. W czasie burz w Karpatach możliwe porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i północnym zachodzie okresami duże. W północnych województwach gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. Nad ranem lokalnie, zwłaszcza w centrum kraju, możliwa krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura minimalna przeważnie od 10°C do 14°C, chłodniej na północnym wschodzie oraz lokalnie w kotlinach i dolinach górskich, od 6°C do 9°C, cieplej miejscami nad morzem, około 15°C. Wiatr przeważnie słaby, zmienny lub z kierunków południowych, tylko nad morzem słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni skręcający na południowy.

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo na wschodzie, południu i w centrum kraju małe. Miejscami przelotne opady deszczu, w drugiej połowie dnia w województwach południowych oraz na południu wielkopolskiego i łódzkiego lokalnie burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm, w górach miejscami do 20 mm. Do końca dnia bez opadów na Mazurach, Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Temperatura maksymalna od 20°C, 22°C na północy kraju i miejscami w obszarach podgórskich do 25°C, 27°C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, z kierunków południowych, po południu na zachodzie skręcający na zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

W Warszawie w czwartek zachmurzenie duże, z czasem większe przejaśnienia. Niewielka możliwość słabych, przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna do 21°C. Wiatr słaby, chwilami wzmagający się do umiarkowanego, zachodni. W nocy pogodnie. Temperatura minimalna 12°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. W piątek przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 25°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.