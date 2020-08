Alerty pierwszego stopnia przed burzami wydano dla województw: pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego, a także dla północnej części województwa zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Na podanym obszarze IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru od 75 do 90 km/h.

Alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydano natomiast dla województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. W tych województwach IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 15 mm, lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie może pojawić się grad.

W województwach: zachodniopomorskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim ostrzeżenia obowiązują do godz. 20 w czwartek. Natomiast w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim do godz. 21.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

W czwartek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami na północy, wschodzie i w centrum kraju burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 20 mm, lokalnie możliwe około 30 mm. Bez opadów na krańcach południowych. Temperatura maksymalna od 17 st. do 22 st.. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, miejscami na pomorzu i w Polsce północno-wschodniej do 90 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 100 km/h.

W nocy w południowej połowie kraju zachmurzenie na ogół małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże oraz miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie zanikające burze. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 10 st. do 13 st., w rejonach podgórskich oraz miejscami na Kielecczyźnie od 5 st. do 9 st., na wybrzeżu od 11 st. do 15 st. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo porywisty, z kierunków zachodnich. W Tatrach początkowo porywy wiatru do 65 km/h.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i zachodzie okresami zachmurzenie duże i tam miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 st. na północy, około 22 st. w centrum, do 26 st., 27 st. na południu, na wybrzeżu od 17 st. do 19 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna 19 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna 12 st. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 21 st. Wiatr słaby, zmienny.