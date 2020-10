Jurek Owsiak we wpisie na Facebooku dziękuje za słowa wsparcia, po podzieleniu się informacją, że ma koronawirusa.

"Na szczęście, póki co, przechodzimy go w sposób typowy dla grypy, dlatego miejmy też ogromną ilość dobrych słów dla tych wszystkich, którzy z koronawirusem walczą w szpitalnych łóżkach. Chcielibyśmy także podziękować wszystkim służbom, w tym sanepidowi, który się bardzo sprawnie skontaktował, a my zgodnie z zasadą nie kłam medyka - wskazaliśmy na wszystkie nasze kontakty, chociaż natychmiast jak się źle poczułem, zawiadamiałem o potrzebie samoizolacji" - napisał szef WOŚP.

Owsiak poinformował, że WOŚP, jak co roku, przygotowuje się do Finału.

"W tych trudnych czasach przygotowujemy się do kolejnego Finału https://www.wosp.org.pl/final, którego formę dostosujemy do aktualnych możliwości i aktualnej sytuacji. Wszystkie sztaby https://www.wosp.org.pl/final/sztaby, które się do nas zgłaszają, nie tylko z Polski, ale i całego świata wykazują ogromną otwartość i pomysłowość. Wszyscy widzimy, w jakiej formie by to nie było - chcemy zorganizować Finał i tak jak miało to miejsce przez 28 lat - chcemy zbierać pieniądze na zakup nowoczesnych urządzeń medycznych. Na dzisiaj mamy w bazie już 720 sztabów, w tym 52 zagranicznych. Samo wymienienie tych miejsc, gdzie będziemy grali, jest dawką optymizmu i energii, której teraz wszyscy potrzebujemy. Więc drukujemy piękne, kolorowe skarbonki, drukujemy nasze piękne, czerwone serduszka, a nasi wolontariusze https://www.wosp.org.pl/final/dla-wolontariuszy będą mieli przepiękne kolorowe identyfikatory i wszyscy razem będziemy na początku 2021 roku chcieli pokazać, że ze wszystkimi możemy zrobić bardzo dużo i działać ponad wszelkimi podziałami i to może być także super terapią dla nas wszystkich" - czytamy we wpisie szefa fundacji.

"I jeszcze taka wiadomość pozytywna! Kupując najnowocześniejsze urządzenie do diagnostyki dzieci PET-CT zwróciliśmy się do Ministerstwo Zdrowia pytając o zabezpieczenie finansowania badań małych pacjentów i bardzo szybko przyszła odpowiedź, która każe tę sprawę rozpatrzeć przez NFZ https://www.wosp.org.pl/.../apel-jurka-owsiaka-do.... I to w całym tym medycznym zawirowaniu jest optymistycznym sygnałem, a my będziemy tego pilnowali. Życzymy zdrowia wszystkim!" - dodał Owsiak.