Jak wynika z sondażu IBRIS dla Interii, obecnie 33 proc. Polaków nie ufa policji, a 19 proc. obywateli ma "obojętny" stosunek do tej służby. Mundurowym ufa za to 44 proc. Polaków. To duże zmiany w porównaniu z badaniem z 2017 roku. Wtedy policji ufało ponad 64 proc. a przeciwne uczucia żywiło zaledwie 19 proc. Polaków.

Co się zmieniło? Zdaniem Macieja Karczyńskiego, byłego rzecznika KSP i ABW, ten sondaż jest pewnym wycinkiem ostatnich wydarzeń związanych ze strajkiem kobiet i działań policji podczas 11 listopada, a także pewnego niepokoju społecznego związanego z pandemią. Jego zdaniem, to dopiero początek spadków dobrych ocen polskiej policji. Dochodzenie swoich praw powoduje, że wciągana w to jest policja. Jeśli policja będzie pokazywana, że jest represyjna i jest narzędziem w rękach władzy, to zaufanie społeczne będzie maleć. Nie można mieć złudzeń, że będzie lepiej - tłumaczy.

Sondaż przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 1100 osób w dniach 20-21 listopada 2020 roku. Zrealizowano go metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych metodą komputerową