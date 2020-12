Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Kozienicach. W poniedziałek mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa. Dzisiaj będzie doprowadzony do sądu z wnioskiem o areszt. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności – przekazała PAP rzeczniczka policji.

Reklama

Jak informowała wcześniej prokuratura, ciało 25-latki z ranami kłutymi klatki piersiowej znaleziono w sobotę w jednym z mieszkań w bloku przy ul. Kopernika w Kozienicach.

W niedzielę wieczorem policja zatrzymała domniemanego sprawcę zabójstwa. To 28-letni mieszkaniec Kozienic, były partner kobiety.

We wtorek policja ujawniła szczegóły zatrzymania mężczyzny. Doszło do tego na drodze S7, kilka kilometrów za węzłem Elbląg Zachód w stronę Gdańska. 28-latek kierujący volvo nie zatrzymał się do kontroli drogowej, wówczas policjanci rozpoczęli pościg.

Podczas próby zatrzymania przez policję 28-latek kierujący volvo zderzył się z jednym z radiowozów. Kilkaset metrów dalej mężczyzna uderzył w tył lawety, z której na jego auto spadł samochód. Laweta uderzyła jeszcze w jeden pojazd jadący przed nią – przekazała Kucharska. Dodała, że w sumie w kolizji brały udział 4 samochody. Nikomu nic się nie stało. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Kucharska podkreśliła, że do zatrzymania 28-latka dzięki dobrej współpracy policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.