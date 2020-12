IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące opadów marznących dla wszystkich powiatów województwa podlaskiego oraz ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące oblodzeń dla sześciu podlaskich powiatów: kolneńskiego, Łomży, łomżyńskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego.

IMGW wydał też ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące opadów marznących dla wszystkich powiatów województwa warmińsko-mazurskiego oraz ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące oblodzeń dla 18 powiatów. Są to powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, ełcki, giżycki, gołdapski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olecki, Olsztyn, olsztyński, ostródzki, piski, szczycieński i węgorzewski.

Jak podano, na tych obszarach miejscami obserwuje się i prognozuje się dalsze występowanie słabych opadów deszczu lub mżawki marznących, powodujących gołoledź. Temperatura na tym obszarze ma wynieść w nocy od -1 st. C do 0 st. C, a temperatura minimalna gruntu - od -2 st. C do 0 st. C.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

IMGW wydał w niedzielę także ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące marznących opadów dla kilku powiatów województw podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Gęste mgły

Ostrzeżenie dotyczy 9 powiatów w województwie podkarpackim. Są to powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, Krosno, krośnieński, leski, przemyski, Przemyśl, sanocki. Ostrzeżenie dotyczy 5 powiatów województwa świętokrzyskiego. Są to powiaty: Kielce, kielecki, ostrowiecki, skarżyski, starachowicki.

Na obszarach tych prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

IMGW wydało też ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące mgieł dla 9 powiatów w woj. podkarpackim. Są to powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jasielski, Krosno, krośnieński, leski, sanocki, strzyżowski.

Na tych obszarach prognozuje się gęste mgły (lokalnie marznące), w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m.

W nocy z soboty na niedzielę IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące opadów marznących dla wszystkich powiatów województwa podlaskiego oraz wszystkich powiatów województwa warmińsko-mazurskiego, a także ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące oblodzeń dla sześciu podlaskich powiatów i 18 powiatów warmińsko-mazurskich.

