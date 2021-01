We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a początkowo na południu i w centrum z rozpogodzeniami, jedynie na południowym wschodzie przez cały dzień pogodnie. Opady śniegu, nad morzem i na zachodzie również deszczu ze śniegiem i deszczu, a na krańcach południowo-zachodnich lokalnie możliwe opady marznące, powodujące gołoledź. Opady okresami o natężeniu umiarkowanym. Przyrost pokrywy śnieżnej na Warmii, Mazurach, Pomorzu Wschodnim i Kujawach miejscami do 6 cm, a w Sudetach od 7 cm do 10 cm. Temperatura maksymalna od -2 st. C na północnym wschodzie oraz na Podhalu do 3 st. C nad morzem i miejscami na zachodzie kraju. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, na północy w porywach do 65 km/h, powodujący okresami zawieje śnieżne, a w górach również zamiecie śnieżne, południowy, stopniowo od zachodu skręcający na zachodni. Porywy wiatru w Sudetach i Karpatach do 85 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie i północy kraju. Opady śniegu, na wybrzeżu także deszczu ze śniegiem. Na wybrzeżu możliwe burze. Lokalnie na zachodzie i południowym zachodzie początkowo możliwy również deszcz marznący, powodujący gołoledź. Na północnym wschodzie opady okresami o natężeniu umiarkowanym i tam przyrost pokrywy śnieżnej o około 7 cm, w obszarach podgórskich Karpat o około 8 cm, a w Tatrach do 15 cm. Temperatura minimalna od -5 st. C na północnym wschodzie, -1 st. C w centrum, do 2 st. C nad morzem; w obszarach podgórskich od -6 st. C do -4 st. C, lokalnie w kotlinach karpackich możliwy spadek temperatury do -8 st. C. Spadek temperatury poniżej 0 st. C spowoduje miejscami zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Wiatr umiarkowany, porywisty, powodujący okresami zawieje śnieżne, a w górach również zamiecie śnieżne, południowy, od zachodu skręcający stopniowo na zachodni. W Sudetach wiatr w porywach do 80 km/h, a w Karpatach do 85 km/h.

Pogoda na środę

W środę w dzień zachmurzenie duże, na północy kraju z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu, na wybrzeżu miejscami deszczu ze śniegiem, i tam możliwe burze. Opady okresami o natężeniu umiarkowanym. Przyrost pokrywy śnieżnej na Pomorzu Zachodnim, Kujawach i Dolnym Śląsku około 5 cm, w Sudetach od 5 cm do 8 cm, a na Pomorzu Wschodnim miejscami od 8 cm do 10 cm. Temperatura maksymalna od -3 st. C do 2 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, powodujący okresami zawieje śnieżne, a w górach również zamiecie śnieżne, zachodni i południowo-zachodni. W Karpatach wiatr w porywach do 85 km/h, a w Sudetach do 100 km/h.

Prognoza dla Warszawy

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. W nocy zachmurzenie duże. Temperatura minimalna -3 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowy. Porywy wiatru do 45 km/h. W środę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna 0 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowy. Porywy wiatru do 45 km/h.