Jak zapowiadają synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nadchodzący weekend będzie najzimniejszym weekendem od dawna.

W niektórych miejscach temperatura może spaść nawet do -17 stopni Celsjusza - w niedzielę, na Suwalszczyźnie, podczas gdy do -2 st. C będzie na Nizinie Szczecińskiej.

Sypnie też śniegiem – "w zachodniej części kraju, przy porywach dochodzących do 50 kilometrów na godzinę, lokalnie możliwe są zawieje śnieżne”, podaje tvn24.pl.