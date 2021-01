W nocy z niedzieli na poniedziałek obowiązuje alert pierwszego stopnia przed silnym mrozem w całym kraju oprócz części województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Zgodnie z obecną prognozą IMGW, w większości kraju silny mróz ma utrzymywać się do poniedziałkowego poranka, miejscami do wtorku.

W niedzielę przed niskimi temperaturami ostrzegało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Uważajcie na siebie, zadbajcie o wasze zwierzęta, które mieszkają na zewnątrz - apelowało na Twitterze RCB.

Jak poinformowała PAP w poniedziałek dyżurny synoptyk Magdalena Pękala, w nocy przy gruncie temperatura wyniosła w Kętrzynie - 28 st. C, w Mikołajkach - 27 st. C. a w Olsztynie -24 st. C.

Suwałki, Olecko, Mikołajki

Minionej nocy zanotowano temperaturę minimalną: w Gołdapi -27.8 st. C, w Olecku -25.3 st. C, w Kętrzynie -22.9 st. C, w Mikołajkach -21.3 st. C. Temperatura maksymalna od -16 st. C na wschodzie do -12 st. C. Tę wartość odnotowano na wysokości 2 metrów nad gruntem.

Najniższe temperatury odnotowano w Jabłonowie-Wypychach minus 26,5 st. C, w Suwałkach - minus 26,4 st. C oraz w Białymstoku -25,4 st. C. Natomiast najniższą temperaturą przy gruncie odnotowano w Białymstoku - minus 33 st. C oraz w Suwałkach, gdzie było minus 32 st. C - podała PAP Pękala.

Podała, że niskie temperatury wciąż się utrzymują. W poniedziałek rano w Jabłonowie-Wypychach temperatura sięgała minus 26, a np. w Białymstoku minus 23 st. C.

W ciągu dnia, według prognoz synoptyków, temperatura w regionie ma się utrzymywać od minus 13 do minus 16 st. C. W nocy ma spaść od minus 19 do minus 20 st. C.

IMGW w swoim komunikacie przekazało, że po Ostrołęce na Mazowszu najniższa temperatura była również w Dąbrówce Starej, gdzie słupki rtęci pokazały -24,2 stopni Celsjusza.

Instytut podał również, że na wielu stacjach telemetrycznych temperatura spadła poniżej -20 st. C, ale już zaczyna wzrastać.

Metr śniegu na Kasprowym

Prognozowana na dzisiaj temperatura maksymalna od -14 do -11 stopni Celsjusza, na południu województwa miejscami około -9 stopni Celsjusza - poinformowało IMGW.

W nocy z niedzieli na poniedziałek IMGW wydało alert pierwszego stopnia przed silnym mrozem, który obowiązywał w całym kraju oprócz części województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. W północno-wschodniej części kraju temperatura mogła spaść nawet do -23 stopni Celsjusza.

Na Kasprowym Wierchu leży już niemal metr śniegu. Według prognoz temperatura ma zacząć wzrastać i w Zakopanem w środę może być już powyżej zera.

W Tatrach panują bardzo niekorzystne warunki do uprawiania turystyki – ostrzegają ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i odradzają wychodzenie na wysokogórskie szlaki.

W Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza to, że pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie bądź słabo. Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym, w szczególności na stromych stokach wskazanych w komunikacie lawinowym. W pewnych sytuacjach duże, a w nielicznych przypadkach także bardzo duże lawiny mogą schodzić samoistnie.